деревня Лыкошино, деревня Лыкошино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд (на 1901) — Familio

Лыкошино

Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о пожаре в дер. Лыкошино Диево-Городищенской волости Ярославского уезда, происшедшем 4 июня 1905 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 346. Опись 4. Дело 5795.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
403Лыкошино, д. каз.при колодце.1814162916

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Диево-Городищенская волость
д. ЛыкошиноX. Мишневское общество1184515Диево-Городищенский, Троицкой церкви приход
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