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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Богородское Ключевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3152.
Сельскохозяйственная перепись с. Богородское Ключевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3153.
Сельскохозяйственная перепись с. Лачиново Ртищевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3191.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
721Лачиново (Никольское), сц. вл.при рч. Ките.202224109117Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Никольское, Лачинова тож с дер.13Мих. Фед. Рахманов204—42
С. Никольское, Лачинова тож с дер.13Мих. Фед. Рахманов204—42
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
365. Богородское (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Летеве, дворов 50, жителей 367, церковь православная
383. Лачиново, сельцо бывшее владельческое, дворов 70, жителей 502
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
780321Лачиноводеревня53°41'42°44'N-38-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56623411116д Лачиноводеревня