деревня Лачиново, деревня Лачиново, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Лачиново

Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Богородское Ключевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3152.
Сельскохозяйственная перепись с. Богородское Ключевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3153.
Сельскохозяйственная перепись с. Лачиново Ртищевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3191.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
721Лачиново (Никольское), сц. вл.при рч. Ките.202224109117Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Никольское, Лачинова тож с дер.13Мих. Фед. Рахманов20442
С. Никольское, Лачинова тож с дер.13Мих. Фед. Рахманов20442

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Ключевская волость
365. Богородское (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Летеве, дворов 50, жителей 367, церковь православная
Керенский уезд, Ртищевская волость
383. Лачиново, сельцо бывшее владельческое, дворов 70, жителей 502

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Земетчинский район
780321Лачиноводеревня53°41'42°44'N-38-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Земетчинский муниципальный район, Сельское поселение Краснодубравский сельсовет
56623411116д Лачиноводеревня
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