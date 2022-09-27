деревня Андрюшино, деревня Андрюшино, Чебсарский район, Северный край (на 1931) — Familio

Андрюшино

Чебсарский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Андрюшино88хуторРусские58917

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Сиземский сельсовет
Андрюшино 6964выселокЗимнее: 18 км. Летнее: 18 км.Зимнее: 20 км. Летнее: 20 км.Зимнее: 60 км. Летнее: 60 км.55
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