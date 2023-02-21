деревня Порозово, деревня Порозово, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Порозово

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3139Порозова, дер.при пруде.523472187194Торжок 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Алтыновская волость
980. Порозовская, деревня бывшая государственная, при речке Верх-Курдарыме, дворов 102, жителей 481, часовня, торжок

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Алтыновская волость
6) дер. Порозова, при озере и колодцах, церк.-приход. школа, распл.Порозовское общество138384386Бывшие государственныеПравославныеРусские508

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347474Порозоводеревня56°47'00"57°17'00"O-40-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Верх-Тюшевское сельское поселение
57636415131д Порозоводеревня
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