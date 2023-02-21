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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Успенское (Рогожкино) Успенской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3666.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1106Успенское Азясь (Рагожкино), с. вл.при рч. Азясе.2020272588655Церковь православная 1. Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Успенское, Д. Алексеевка, Сц. Нееловка, Азясь тож6Алекс. Павл. Смагин3763493
Часть С. Успенского, Рогожкино тож, с дер.21Елиз. Петр. Колобова3581594
Часть С. Успенского, Рогожкино тож, с дер.21Елиз. Петр. Колобова3581594
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
603. Успенское (Азясь, Рогожкино), село бывшее владельческое и государственное, при речке Азясе, дворов 59, жителей 430, волостное правление (уездный город в 20 верстах), Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Успенское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47010Успенскоесело53°19'44°24'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56645419101с Успенскоесело