село Успенское, село Успенское, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Успенское

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Успенское (Рогожкино) Успенской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3666.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1106Успенское Азясь (Рагожкино), с. вл.при рч. Азясе.2020272588655Церковь православная 1. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Успенское, Д. Алексеевка, Сц. Нееловка, Азясь тож6Алекс. Павл. Смагин3763493
Часть С. Успенского, Рогожкино тож, с дер.21Елиз. Петр. Колобова3581594
Часть С. Успенского, Рогожкино тож, с дер.21Елиз. Петр. Колобова3581594

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Успенская волость
603. Успенское (Азясь, Рогожкино), село бывшее владельческое и государственное, при речке Азясе, дворов 59, жителей 430, волостное правление (уездный город в 20 верстах), Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Успенская волость
село Успенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47010Успенскоесело53°19'44°24'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Успенский сельсовет
56645419101с Успенскоесело
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