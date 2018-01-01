село Новогривки, Балашовский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Новогривки

Балашовский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
835Новые Гривки, с. каз.при рч. Терсе.522967434485Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Песчанская волость
343. Нв. Гривки, село бывшее государственное, при речке Терсе, дворов 176, жителей 1289, церковь православная, школа, 3 лавки, салотопня, 4 ветряных мельницы, ярмарка 21- Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.