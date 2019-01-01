село Поляна, Перевозский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Поляна

Перевозский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению Олябина Якова Никитича, крестьянина д. Поляны Ревезской вол., Княгининского у., Нижегородской губ. 1904 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 124. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ревезенская волость
752. Поляна, деревня бывшая государственная, при речке Пьяне, дворов 138, жителей 779

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Ревезенская волость
д. Поляны1104452510

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пьянско-Перевозская волость
Поляна село443Заключнов. 1047П.-Перев. 3347107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Перевоз
18513Полянасело55°34'44°34'N-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Перевозский
22739000246с Полянасело

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