село Никольское, Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Никольское

Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1825Новоникольское (Гильдеевка, Аркадак), с. вл.при рч. Аркадаке.535823112114Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Барковская волость
853. Ново-Никольское (Девлеткильдеевка), село бывшее владельческое, при речке Аркадаке, дворов 24, жителей 258, церковь православная, 2 ветряных мельницы

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