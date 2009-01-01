деревня Гавриловичи, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Гавриловичи

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лучайская волость
Гавриловичи, д., оз. Лучай, жит. 179 (90 м. 89 ж.), дес. 297, у. гор. 83 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. д. Старый-Двор 8 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Новоселковский сельсовет
д Гавриловичи29

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Гавриловичи40

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