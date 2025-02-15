деревня Осиновка, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Осиновка

Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
353Осиновка, сц. вл.при рч. Вичкинзе.261839192213

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
Сц. Асиновка. С. Дивеево. Сц. Сунгулово50Кн. Ник. Серг. Шахаев и Кн. Ек. Серг. Шахаева2503260

Список населённых мест Нижегородской губернии 1911 года

НазваниеТипДворовКатегория крестьянСельское обществоМестность
Российская империя, Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Вертьяновская волость
Осиновка58Деревня106бывш. князей ШахаевыхМестность восточная

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Вертьяновская волость
д. Осиновка65525½2

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Дивеевская волость
Осиновка-Шах дер.390Яковлевский697с. Дивеев. 2255125

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дивеевский район
18740Осиновкадеревня55°01'43°15'N-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, Сельское поселение Дивеевский сельсовет
22632416141д Осиновкадеревня

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