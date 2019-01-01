село Кошелевка, село Кошелевка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Кошелевка

Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кошелевка Рождественско-Тезиковской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3841.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1201Кошелевка, с. каз.при руч. Каурце.171743120119Церковь правосл. 1. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Рожественско-Тезиковская волость
698. Кошелевка, село бывшее государственное, при рч, Каурце, дворов 50, жителей 346, церковь православная
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