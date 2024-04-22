село Казанское, село Казанское, Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Казанское

Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об определении крестьянина села Казанского Николаевской волости Ливенского уезда Орловской губернии Даниила Палетаева послушником в монастырь. 1900 г. // Центральный госу Показать все
Группа граждан с. Казанского, Никольской волости, Ливенского уезда о возвращении конфискованного имущества и скота. 1923 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р3917 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2726Казанка (Казанское Ямское, Моховой Верх), с. каз.при руч. Моховом.1917180808815Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость
813. Казанское (Моховой Верх), село бывшее государственное, дворов 285, жителей 2034, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Ливенский район
62792Казанскоесело52°16'с.ш.37°45'в.д.N-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Ливенский муниципальный район, Казанское сельское поселение
54629416101с Казанскоесело
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