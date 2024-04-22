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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об определении крестьянина села Казанского Николаевской волости Ливенского уезда Орловской губернии Даниила Палетаева послушником в монастырь. 1900 г. // Центральный госу Показать все
Группа граждан с. Казанского, Никольской волости, Ливенского уезда о возвращении конфискованного имущества и скота. 1923 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р3917 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2726Казанка (Казанское Ямское, Моховой Верх), с. каз.при руч. Моховом.1917180808815Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
813. Казанское (Моховой Верх), село бывшее государственное, дворов 285, жителей 2034, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62792Казанскоесело52°16'с.ш.37°45'в.д.N-37-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54629416101с Казанскоесело