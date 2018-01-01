посёлок Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область (на 2018) — Familio

Тугулым

Тугулымский район, Свердловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Тугулымская волость
Тугулым станция Пермской ж. д., с ремонтной казармой и частными жилищ., при колод. и рч. Тугулымке316605565

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Тугулымский район
89462Тугулымпосёлок57°04'с.ш.64°33'в.д.O-41-106

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