хутор Арчедино-Чернушинский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Арчедино-Чернушинский

Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1412Чернушкин, пос. вл.при рч. Арчаде.10020260264

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, Арчадинско-Чернушенская волость
поселок Арчадинско-Чернушин2044540321357787431521сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Арчадинско-Чернушенская волость
200Арчадинско-Чернушенская сл., Арчадинско-Чернушенской волости, при реке Арчеда145640887853Волостное правление, пчт.-тел. отд., пр. т-во., 1 церковь, мин. уч., цк.-пр. женск. уч.750120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Фроловский район
15154Арчедино-Чернушинскийхутор49°52,0' с.ш.44°10,0' в.д.M-38-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Фроловский муниципальный район, Арчединское сельское поселение
18656404106х Арчедино-Чернушинскийхутор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.