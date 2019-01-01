деревня Борщевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Борщевое

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Никольская волость
Борщевская крест. лесная сторожка5926112129205Никольские гаи
Борщевая, Борщевка, Савинская тож дерев.5928146152113129205Никольские гаи2 ветр. мельн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
329569Борщевоедеревня53°37'с.ш.40°21'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61630405146д Борщевоедеревня

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