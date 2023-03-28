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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Саро-Гора, Осьминской волости, Гдовского уезда, А. Андреевой по делу о земле. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По прошению жителя дер. Саро Гора Осьминской волости Гдовского уезда И. Кошелева о семейном разделе. 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Уставная грамота, выданная е. и. в. императрицы Марии Александровны селения Сара-Гора Осьминской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1072Сара Гора, д. госуд.при руч. безымянном.1046443113108
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Соро-Гора д.1025 стан662 участок41почтовое отделение Осьмино.