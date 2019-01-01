село Звонаревка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Звонаревка

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1824Звонаревка (Швед), кол. нем.при р. Малом Карамане.18229105658628Церковь лютеранская 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Красно-Ярская волость
1086. Звонаревка (Шведен), село бывшее колонистов, при речке Карамане, дворов 145, жителей 1634, церковь лютеранская, школа, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Красноярская волость
Кол. Звонарев Куст (Шталь) Б. колон. Нем. Лютер.5136Р. Б. Караман406 36180832018631841

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
44746Звонаревкасело51°37'с.ш.46°32'в.д.M-38-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
63626465121с Звонаревкасело

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