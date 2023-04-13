село Цветочное, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Цветочное

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1183. Блюменфельдт (Грязнуха), деревня бывшая колонистов, при речке Белой Кубе, дворов 108, жителей 1083, молитвенный дом, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Блюменфельд. Б. колон. Немцы. Лютер.5852Р. Белая Куба466175168735015071492

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14897Цветочноесело50°21,0' с.ш.46°45,0' в.д.M-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Гмелинское сельское поселение
18652416111с Цветочноесело

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