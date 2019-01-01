деревня Тюменевка, деревня Тюменевка, Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Тюменевка

Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
544Ивановка (Тюменевка, Люберцы), д. вл.при рч. Паганке.521893723

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Терновский район
8945Тюменевкадеревня51°34'с.ш.41°36'в.д.M-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Терновский муниципальный район, Новокирсановское сельское поселение
20654440111д Тюменевкадеревня
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