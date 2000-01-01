- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О крестьянине Орловской губернии, Брянского уезда, Елислевской волости, села Бежица Никифоре Прохорове Черкасове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 35. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
807Бежицы, с. вл.при р. Десне.91246234243Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
244. Бежица (Бежицы), село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 457, церковь православная, 2 бльн. В 3 верстах — ст. ж. д.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
record_textВерст до почтыПочта
Бежичи (село)8Почтовое отделение в с. Елисеевичах