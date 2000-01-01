село Бежицы, Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Бежицы

Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Орловской губернии, Брянского уезда, Елислевской волости, села Бежица Никифоре Прохорове Черкасове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 35. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
807Бежицы, с. вл.при р. Десне.91246234243Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Елисеевская волость
244. Бежица (Бежицы), село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 457, церковь православная, 2 бльн. В 3 верстах — ст. ж. д.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Елисеевская волость
Бежичи (село)8Почтовое отделение в с. Елисеевичах

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