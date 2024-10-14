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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об исключении из сельского общества крестьянина д. Полюстрово, Полюстровской волости, Петербургского уезда, М. Сухлецова. 1892 г. // Центральный государственный историчес Показать все
О разрешении крестьянке д. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Н. Степановой на продажу земли ее внучки. 1898–1900 гг. // Центральный государственный ис Показать все
По ходатайству крестьян д. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда о признании недействительным духовного завещания Е. Метелкина. 1898–1899 гг. // Центральн Показать все
Об обмене земель между опекуншей над имуществом крестьянки д. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Н. Зайцевой Н. Степановой и дворянином П. С. Козьминым Показать все
Об обмене земли между крестьянами д. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Сухлецовыми и владельцем Леопольдом Чеховичем; планы участков. 1903–1905 гг. // Показать все
По ходатайству доверенного пот. поч. гр. Н. Н. Белова крестьянина Матвея Ускова о разрешении продажи с аукциона участка земли в дер. Полюстрово Полюстровской волости Пете Показать все
По ходатайству Николая Кутузова о разрешении покупки земли у крестьянок дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда П. и П. Стеклянниковых. Имеется план. 1 Показать все
По ходатайству крестьянина Александра Стеклянникова о разрешении ему продажи участка земли при дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Николаю Кутузову Показать все
По ходатайству запасного фельдфебеля Григория Волконицкого об освобождении земли, находящейся при дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда от ограничени Показать все
По ходатайству дворянина Леопольда Чеховича о разрешении покупки и обмена земли у крестьянина Петра Стеклянникова в дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского у Показать все
По ходатайству крестьян Алексея Степанова, Алексея Зайцева и Матрены Алексеевой о разрешении продажи земли в дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Ни Показать все
По ходатайству крестьянина Николая Стеклянникова о разрешении продажи земли в дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда мещанину Николаю Загуляеву. 1909 Показать все
О продаже земли в дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда крестьянами Федором и Павлом Стеклянниковыми мещанину Карлу Кремцину. 1909 г. // Центральный Показать все
О продаже участка земли при дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Николаем Метелкиным Ивану Ефимову. 1909–1910 гг. // Центральный государственный ист Показать все
По ходатайству крестьянки Тверской губернии Екатерины Филипповой о разрешении продажи земли при дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда мещанину Ивану Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Кудринской Апполона Вензинова о разрешении продать участок земли при дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда крестьянин Показать все
О продаже земли крестьянкой дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Наталией Ивановной Степановой петербургскому ремесленнику слесарного цеха Степану П Показать все
По ходатайству крестьян дер. Полюстрово Полюстровской волости Петербургского уезда Петра и Павла Стеклянниковых о разрешении продажи земли Загуляеву. 1909–1910 гг. // Цен Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
320Полюстрово, д. вл.в 1 в от Невы.121142018Минеральные воды.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Полюстрово5Гр. Кушелевь-Безбородко208523
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
46. Полюстрова, деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 216, волостное правление (у черты г. С.-Петербурга). В 1½ верстах — кожев. зав. В 2½ в. — фарф. зав. В 4 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Полюстрово12г. пол. упр.1189122195455711116468
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Полюстрово д.Полюстровский участок21 участок7Большая Охта.