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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
340Рычковский, отр. казач. Ор. в.при рч. Рычковке.504697373348Мечеть 1, часовня православная, почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
251. Рычковский (Токмаковский), поселок казачий, при речке Рычковке и р. Урале, дворов 116, жителей 927, церковь православная, мечеть, школа, этапн. дом, почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
74923Рычковкасело51°43'с.ш.54°31'в.д.M-40-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Переволоцкий муниципальный район, Сельское поселение Родничнодольский сельсовет
53637428111с Рычковкасело