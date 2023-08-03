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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Бекетовка Бекетовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4080.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Голицыной в с. Бекетовка Бекетовской волости Пензенского уезда. 1918–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
110Богородское (Бекетовка), с. вл.при р. Хопре.501540132145Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка. Завод винокуренный. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Бекетовка и Петровское76Наследники Бекетовы3789798
Бекетовка81Ник. Алекс. Бекетов1604046
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
9. Бекетовка, село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 54, жителей 280, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, 2 лавки, ярмарка Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Бекетовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47600Бекетовкасело52°52'44°32'N-38-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56633428106с Бекетовкасело