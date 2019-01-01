деревня Нагово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Нагово

Старорусский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе проживающих в Новгородской губернии Старорусском уезде Дубовецкой волости селе Нагове отставного фельдфебеля Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Дубовицкая волость
826. Нагово (Пустой Чернец, Лядинье и Рашуча), село бывшее государственное, при речке Чернеце, дворов 143, жителей 754, церковь православная, 3 часовни, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Дубовицкая волость
34Нагово (с.)1-го стана, 2-го зем. уч.Наговского5053128138266109земледелиеНовгородское шоссе.река Чернец.Мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Старорусский район
59947Наговодеревня58°03'00"31°12'00"O-36-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Наговское сельское поселение
49639452101д Наговодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.