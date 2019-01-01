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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Одигитриевской Кулойской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Одигитриевской Кулойской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Одигитриевской Кулойской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2565Осташевская (Гора), д. удел.при р. Кулое.75½78½154656Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Осташевская (Гора, Подгорня), деревня бывшая удельная, при речке Кулое, дворов 18, жителей 118, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5353Осташевское, (Гора, Подгорн.)Верх.-Кул.-П.Одигитриевский-Кулойскийбывшие удельные7 515247377
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Осташевская44984деревняРусские348095175
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275993Осташевскаядеревня60°38'с.ш.42°41'в.д.P-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19616420120д Осташевскаядеревня