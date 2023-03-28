село Худынское, село Худынское, Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Худынское

Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Кулон с цепочкой. с тремя подвесами, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog. Показать все
Брелок. "Щит" с надписью " на память", Конец XIX - начало XX в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11190Худынское, сц.при р. Лухе.75537102102Худынское волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Худынская волость
80. Худынское, деревня бывшая государственная, при реке Лухе, дворов 45, жителей 270, волостное правление (уездный город 74 в ). В ½ версты — церковь православная. В 2 ве Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Худынская волость
Худынское д.р. Лух7377370174196овчин., с.-х., плот.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Худынская волость
деревня Худынское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лухский район
4409Худынскоесело56°58'42°16'O-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лухский муниципальный район, Рябовское сельское поселение
24615428106с Худынскоесело
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