село Голенчино, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Голенчино

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
17Голенчино, с. вл.при прудах.2179597Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
121. Галенчино, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 170, церковь православная, часовня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
Голенчино село605042151146297222ЯмскаяЦер. кам., учил. земское
Голенчино, двор. Варварина, Левашова и др. владел. усадьба60512325222Ямская
Голенчино больница душевно-больн.60525362209571222Ямская
Голенчино, больн. ферма при больн.60534191130222Ямская слобода

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