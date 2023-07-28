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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
17Голенчино, с. вл.при прудах.29½179597Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
121. Галенчино, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 170, церковь православная, часовня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Голенчино село605042151146297222ЯмскаяЦер. кам., учил. земское
Голенчино, двор. Варварина, Левашова и др. владел. усадьба60512325222Ямская
Голенчино больница душевно-больн.60525362209571222Ямская
Голенчино, больн. ферма при больн.60534191130222Ямская слобода