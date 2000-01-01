село Левашево, село Левашево, Рязановская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Левашево

Рязановская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2533Левашево (Николаевское), село.при р. Белой и оз. Банном.54542133186Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Заводы: поташный 1 и винокуренных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
1557. Левашовка, село бывшее владельческое, при реке Белой и озере Ванном, дворов 49, жителей 274, церковь православная, школа, поташи. з., 2 винок. з.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
13Левашевское, с. при р. Белой, на почт. дор., церковь (постр. в 1830 г.), церковно-приходская школа, вин. и 2 бак. лав., х.-з. маг., винокур. и пивовар. зав. Аверьяновой 1755176160Земледелие
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