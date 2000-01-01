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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2533Левашево (Николаевское), село.при р. Белой и оз. Банном.54542133186Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Заводы: поташный 1 и винокуренных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1557. Левашовка, село бывшее владельческое, при реке Белой и озере Ванном, дворов 49, жителей 274, церковь православная, школа, поташи. з., 2 винок. з.
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Левашевское, с. при р. Белой, на почт. дор., церковь (постр. в 1830 г.), церковно-приходская школа, вин. и 2 бак. лав., х.-з. маг., винокур. и пивовар. зав. Аверьяновой 6½1755176160Земледелие