село Поповцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Поповцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Жовтневое
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Дзюньковская волость
190. Поповцы, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 103, жителей 608, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Дзюньковская волость
Поповцы село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-46452Попівціселор-н Погребищенськийсільрада Саражинецька

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