деревня Тамболес, город Выкса, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тамболес

город Выкса, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3226Тамболес, д. вл.при колодцах.202029142148

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Шиморская волость
3862Тамболес деревня763125159243

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Выксунский уезд, Шиморская волость
Тамболес дер.108Шиморский931Вознесен. 438155

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Выкса
28531Тамболесдеревня55°17'42°02'N-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Выкса
22715000171д Тамболесдеревня

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