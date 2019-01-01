село Радде, село Радде, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019) — Familio

Радде

Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Амурская область, Раддевский станичный округ
станица Радде

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Еврейская автономная область, Облученский район
219267Раддесело48°36'с.ш.130°36'в.д.M-52-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Еврейская автономная область, Облученский муниципальный район, Пашковское сельское поселение
99620440111с Раддесело
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