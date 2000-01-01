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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
557Александерволь, колон. менонит. вед. попечит. комит.при рч. Бегим-Чокраке.861552190183Менонитский молитвенный дом. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
93. Александрволь, колония немцев, при балке Бегим-Чокрак, дворов 59, жителей 335, молитвенный дом, школа
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9600Світлеселор-н Токмацькийсільрада Балківська