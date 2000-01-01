село Инсарский острог, село Инсарский острог, Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Инсарский острог

Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1470Инсарский острог (Посоп, Острожская слобода), с. каз.при руч. Тавле и р. Инсаре.2639212401274Церквей православных 2. Заводов: поташных 4 и мыловаренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Инсарско-Острожская (Пригородно) волость
852. Посоп (Писарский Острог), село бывшее государственное, при речке Тавле, дворов 447, жителей 2655, волостное правление, 2 церкви православные
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