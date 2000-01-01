деревня Песочня, Дубровская волость, Мосальский уезд (на 1914) — Familio

Песочня

Дубровская волость, Мосальский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
2965Песочня, д. каз.при рч. Песочне.3122146657

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Мосальский уезд, Дубровская волость
Песочня, д.2112441243720

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