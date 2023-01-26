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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1682Романовское, сел.при р. Сосве.5619361139154Церковь православная 1. Часовня православная 1. Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
368. Романова, деревня бывшая государственная, при озере Горевом, дворов 58, жителей 348, школа, земская почтовая станция, 3 лавки, 2 ярмарки: 6-го января и 24-го ноября.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) село Романовское, при озере Гаревом, мин. 2-хклас. учил., библ., зем. станц., фельдш. и ветерин. п.п., ярм.: 24 ноября и 6 января (4 дня), распл.Романовское общество40259247Бывшие государственныеПравославныеРусские55½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
92511Романовосело59°08'с.ш.61°31'в.д.O-41-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65721000216с Романовосело