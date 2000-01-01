село Лихоревщина, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Лихоревщина

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2436Лебяжье (Лихоревщино), с. вл.при прудах.301065272281Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ивановская волость
897. Лебяжье, село бывшее владельческое, при речке М. Хупте, дворов 80, жителей 456, церковь православная, школа
898. Лихаревщина, село бывшее владельческое, дворов 105, жителей 533, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ивановская волость
Лихаревщино (Новосергиевское тож) с.4376при озере и10237939777630ИвановскоеЦерк. дер., шк. дер., цер.-прих. смеш., хлебопаш., кузн., 3 ветр. мельн., мелочн. лавка
Усад. церк. причта села Лихаревщины4386при пруде761330Ивановское

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