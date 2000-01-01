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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2436Лебяжье (Лихоревщино), с. вл.при прудах.301065272281Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
897. Лебяжье, село бывшее владельческое, при речке М. Хупте, дворов 80, жителей 456, церковь православная, школа
898. Лихаревщина, село бывшее владельческое, дворов 105, жителей 533, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Лихаревщино (Новосергиевское тож) с.4376при озере и102379397776—30—ИвановскоеЦерк. дер., шк. дер., цер.-прих. смеш., хлебопаш., кузн., 3 ветр. мельн., мелочн. лавка
Усад. церк. причта села Лихаревщины4386при пруде—7613—30—Ивановское