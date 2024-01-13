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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1163Елшанка, с. каз.при р. Самаре и рч. Елшанке.186447114011524Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Этапная тюрьма для пересылочных арестантов.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
675. Елшанка, село бывшее государственное, при реке Самаре и речке Елшанке, дворов 508, жителей 3102, волостное правление (уездный город в 19 верстах), церковь православн Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Елшанка. Б. госуд. Рус. Прав.3244Р. Самара15018—81328062908
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Елшанское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72342Елшанка-Перваясело52°52'с.ш.52°02'в.д.N-39-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53612419101с Елшанка Перваясело