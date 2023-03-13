хутор Тормосин, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Тормосин

Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
754Тормасин.при рч. Аксенце.3849237239

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Есауловская станица
4438Тормасин хутор, Есауловской станицы, при реке Аксенце3291259212001200Хуторское правление, церковь, 2 школа, кредит. т-во, 2 водян. мельн.4054518

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Чернышковский район
15015Тормосинхутор48°10,0' с.ш.42°41,0' в.д.M-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Чернышковский муниципальный район, Тормосиновское сельское поселение
18658440101х Тормосинхутор

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