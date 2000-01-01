деревня Верхняя, Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Верхняя

Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
799Щипинская (Верхняя), д.при р. Онеге.12062429

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Посадная волость
386. Шипинское (Верхняя Деревня), село бывшее государственное, при реке Онеге, дворов 10, жителей 60, церковь православная

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Онежский уезд, Посадная волость
ЩипинскаяВерхняя дер.дер.Владыченскоголевый бер. Онеги1[...]2216Владыченскому

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