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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
799Щипинская (Верхняя), д.при р. Онеге.1209¾62429
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
386. Шипинское (Верхняя Деревня), село бывшее государственное, при реке Онеге, дворов 10, жителей 60, церковь православная
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
ЩипинскаяВерхняя дер.дер.Владыченскоголевый бер. Онеги1[...]2216Владыченскому