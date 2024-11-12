деревня Поника, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Поника

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
838Поника, д. вл. и однодв.при безымянном ключе.203732125130Салотопный завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Вешкайменская волость
558. Паника, деревня бывшая владельческая и однодворцев, дворов 46, жителей 352, красильня, овчинный завод

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Вешкайменская волость
204Паника, дер., при родниках; н. р.1152072215225

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