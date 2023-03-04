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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
119Кучук-Пор - Архангельское, с. вл.при р. Хопре.42280405420Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Архангельское58Л. Ал. Михайловский-Данилевский1631942
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
45. Архангельское (Кучук-Пор-Архангельское), село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 118, жителей 620, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кучук-Пор-Архангельское