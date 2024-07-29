- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивановской Фетиньинской волости Вологодского уезда М. С. Кузнецова о неправильной описи имущества и земли для обеспечения взыскания мещани Показать все
Дело по представлению земского начальника 1-го участка с жалобой крестьянки дер. Ивановской Фетиньинской волости Куликовой на отобрание у нее земли в пользование селения. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
545Ивановское, д. вл.при рч. Едке.325133549
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3831Ивановское II-еИванов. I.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи2012163843
39—ИвановскоеКлочковское.Богородице-Братковскийбывшие помещичьи22471626
40—ИвановскоеИванов. II.Богородице-Братковскийбывшие помещичьи224132832
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ивановское (шк. I ст.) 3638деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.2020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245350Ивановскоедеревня59°23'с.ш.39°43'в.д.O-37-020