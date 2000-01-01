село Знаменское, село Знаменское, Изюмский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Знаменское

Изюмский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
1965Знаменское (Анновка, Ганновка), с. вл.при рч. Торце.4027115510560Церковь православная 1. Завод винокуренный. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Знаменская волость
408. Знаменское (Анновка), село бывшее владельческое, при речках Торце и Черкаске, дворов 210, жителей 1380, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь пра Показать все
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