деревня Юрковщина, деревня Юрковщина, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Юрковщина

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Соинская волость
333. Юрковщина, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 207, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Соинская волость
32Село ЮрковщинапроселочнойколодцеЮрковщин. с. о. церк. земли50 2139 2149 6Юрковщинского прав. 11020
47Им. Юрковщинапроселочнойреке Сквиретянкедв. Горбацкой, кат. 122Мстиславского кат. 12520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
178024Юрковщинадеревня54°02'00"32°01'00"N-36-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
66652425156д Юрковщинадеревня
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