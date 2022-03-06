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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1051Морозово, д. вл.при р. Пре.6737125252
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Морозово, Шмельки тож деревня1201при реке24627814089739с. Колычево
Сторожка при дер. Морозове Купца Поскрякова1216при дер. Морозове—213867310с. Колычево
Усад. двор. Серебряковой1217при дер. Морозове—358857410с. Колычево
Сторожка кр. Дмитрия Еремеева (схимник)1218при дер. Морозове—1—1827210с. Колычево