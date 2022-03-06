деревня Морозово, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Морозово

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
1051Морозово, д. вл.при р. Пре.6737125252

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Колычевская волость
Морозово, Шмельки тож деревня1201при реке24627814089739с. Колычево
Сторожка при дер. Морозове Купца Поскрякова1216при дер. Морозове213867310с. Колычево
Усад. двор. Серебряковой1217при дер. Морозове358857410с. Колычево
Сторожка кр. Дмитрия Еремеева (схимник)1218при дер. Морозове11827210с. Колычево

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