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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Брусенской церкви. Список архивны Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9282Монастыриха, д. каз.при рч. Монастырихе.76½19½47148151Сельское управление. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1257. Монастыриха, деревня бывшая государственная, при речке Монастырихе, дворов 71, жителей 420, почтовая станция, в. ст., лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3939МонастырихаБер.-Слобод.Христо-Рождественскийбывшие государственные76387244264
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Монастыриха (1 торг.-зав.,школа 1-й ступени)2334деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: 63 км.Зимнее: 293 км. Летнее: —.119119
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33818Монастырихадеревня60°13'с.ш.43°56'в.д.P-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19636424326д Монастырихадеревня