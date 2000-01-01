Саматово
Чебсарский район, Северный край (на 1931)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Александро-Невской Саматовской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Саматово (шк. I ст.) 7246селоЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 28 км. Летнее: 28 км.Зимнее: 76 км. Летнее: 76 км.55
Саматово 7247хуторЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 28 км. Летнее: 28 км.Зимнее: 76 км. Летнее: 76 км.43