село Саматово, Чебсарский район, Северный край (на 1931) — Familio

Саматово

Чебсарский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Александро-Невской Саматовской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Юроченский сельсовет
Саматово (шк. I ст.) 7246селоЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 28 км. Летнее: 28 км.Зимнее: 76 км. Летнее: 76 км.55
Саматово 7247хуторЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 28 км. Летнее: 28 км.Зимнее: 76 км. Летнее: 76 км.43

Мы используем куки для улучшения работы сайта.