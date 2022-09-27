деревня Новомихайловка, деревня Новомихайловка, Каменская волость, Ишимский уезд (на 1912) — Familio

Новомихайловка

Каменская волость, Ишимский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курганской области

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Каменская волость
Ново-Михайловская (Снигирева) д., при оз. Снигиревом, на зем. тр.5001101012445
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