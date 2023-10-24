село Городное, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Городное

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3259Городное, с. вл.при колодцах.332267265289Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Веретьинская волость
1251. Городное, село бывшее владельческое, дворов 105, жителей 627, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Веретьинская волость
Городное село85991194044408445039волостн. правл.Цер. дер., зем. шк. см., пункт для вр. лес. раб.
Писаревой двор. жены дейст. ст. сов. влад. усадьба при с. Городном86138101833ГородноеКв. зем. нач. 1 уч.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
179Городноесело54°40'с.ш.40°37'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Федотьевское сельское поселение
61646498141с Городноесело

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