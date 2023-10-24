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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3259Городное, с. вл.при колодцах.332267265289Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1251. Городное, село бывшее владельческое, дворов 105, жителей 627, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Городное село85991194044408445039—волостн. правл.Цер. дер., зем. шк. см., пункт для вр. лес. раб.
Писаревой двор. жены дейст. ст. сов. влад. усадьба при с. Городном8613—81018—33—ГородноеКв. зем. нач. 1 уч.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
179Городноесело54°40'с.ш.40°37'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646498141с Городноесело