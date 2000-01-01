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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
880Петровское (Фурсово), с. вл.при рч. Кривом-Торце.3025135390390Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
С. Петровское26Григ. Фурсов395—137
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
260. Петровское 2-е, село бывшее владельческое, при реке Кривом Торце, дворов 162, жителей 970, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная. В Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
9. № по учету земель: 1052.Петровское 2бывшие помещичьи2819849881972
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5184Петрівкаселище міського типуміськрада Торецька; селищна рада Щербинівська